訂正-（発表者側の申し出）ＸＮＥＴ ：14年3月期中間単体、当期23.2 %減1.47億円、14年3月期予想29.1 %減2.7億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 28日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 売上高 （百万円） 1,511 1,593 3,000 (-5.2 %) (-6.6 %) (-5.0 %) 営業利益（百万円） 224 307 410 (-27.1 %) (-5.4 %) (-32.9 %) 経常利益（百万円） 248 321 450 (-22.7 %) (-6.1 %) (-29.2 %) 当期利益（百万円） 147 191 270 (-23.2 %) (-1.3 %) (-29.1 %) １株利益 （円） 35.70 46.48 65.36 １株年間配当（円） 5,600.00 １株Q2配当 （円） 2,800.00 2,800.00 １株Q4配当 （円） 2,800.00 28.00