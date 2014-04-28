再送-パナソニック ：連結(SEC)、14年3月当期黒字転換1204.42億円、15年3月期予想16.2 %増1400億円

(営業利益を追加しました) ［東京 ２８日 ロイター］ - ［東京 28日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 売上高 （百万円） 7,736,541 7,303,045 7,750,000 (+5.9 %) (-6.9 %) (+0.2 %) 営業利益（百万円） 305,114 160,936 310,000 (+89.6 %) (+268.1 %) (+1.6 %) 税引き前利益（百万円） 206,225 △398,386 120,000 (-41.8 %) 当期利益（百万円） 120,442 △754,250 140,000 (+16.2 %) １株利益 （円） 52.10 △326.28 60.57 １株年間配当（円） 13.00 0.00 １株Q2配当 （円） 5.00 0.00 １株Q4配当 （円） 8.00 0.00