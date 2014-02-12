訂正-（発表者側の申し出）タツモ ：単体、13年12月当期赤字幅縮小8.13億円、14年12月期予想7200万円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 10日 ロイター］ 2013年12月期(2013年1月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期実績 12年12月期実績 14年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 5,143 5,174 7,648 2,361 (-0.6 %) (-46.8 %) (+48.7 %) (+40.2) 営業利益（百万円） △906 △1,119 経常利益（百万円） △831 △1,061 82 △307 当期利益（百万円） △813 △1,215 72 △308 １株利益 （円） △239.16 △357.63 21.40 △90.86 １株年間配当（円） 0.00 0.00 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 5.00 ＊ 10日発表分。