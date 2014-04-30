再送-日東電 ：連結、14年3月当期利益510.18億円、前年比16.8 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 30日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 （日本基準） （日本基準） （ＩＦＲＳ基準） （ＩＦＲＳ基準） 売上高 （百万円） 749,835 671,253 780,000 (+11.7 %) 営業利益（百万円） 72,254 68,482 78,000 (+5.5 %) 経常利益または税引き前利益（百万円） 71,658 67,182 78,000 (+6.7 %) 当期利益または親会社の所有者に帰属する当期利益（百万円） 51,018 43,696 57,000 (+16.8 %) １株利益 （円） 309.29 265.48 345.56 希薄後ＥＰＳ（円） 308.63 264.92 １株年間配当（円） 100.00 100.00 100.00 １株Q2配当 （円） 50.00 50.00 50.00 １株Q4配当 （円） 50.00 50.00 50.00