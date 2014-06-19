訂正-エネクス ：連結(IFRS)、14年3月当期10.0 %増71.19億円、15年3月期予想6.8 %増76億円

(決算テーブルの中の「営業収益」を「営業利益」に訂正します) ［東京 19日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 1,506,606 1,430,746 1,600,000 (+5.3 %) (+6.2 %) 営業利益（百万円） 11,859 12,738 13,800 (-6.9 %) (+16.4 %) 税引き前利益（百万円） 13,828 12,234 13,800 (+13.0 %) (-0.2 %) 当期利益（百万円） 7,119 6,470 7,600 (+10.0 %) (+6.8 %) 基本的なＥＰＳ（円） 63.00 57.26 67.26 １株年間配当（円） 20.00 16.00 22.00 １株Q2配当 （円） 8.00 8.00 11.00 １株Q4配当 （円） 12.00 8.00 11.00