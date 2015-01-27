再送-エムスリー ：15年3月期9カ月連結(IFRS)、当期利益75.28億円、前年比19.3 %増

(業績予想以外の当期利益は親会社の所有者に帰属する当期利益です) ［東京 27日 ロイター］ 2015年3月期9カ月決算 (2014年4月1日-2014年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期9カ月 14年3月期9カ月 15年3月期予想 売上高 （百万円） 38,449 26,793 50,000 (+43.5 %) 営業利益（百万円） 12,271 10,238 15,000 (+19.9 %) 税引き前利益（百万円） 12,439 10,473 15,000 (+18.8 %) 当期利益（百万円） 7,528 6,309 9,000 (+19.3 %) 基本的なＥＰＳ（円） 23.28 19.84 27.84 希薄後ＥＰＳ（円） 23.24 19.75 １株年間配当（円） 1,300.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 1,300.00