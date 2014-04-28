再送-丸三証 ：連結、14年3月当期利益61.46億円、前年比113.9 %増

(14年3月期実績の営業収益の数字を追加しました) ［東京 28日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 23,175 17,667 (+31.2 %) (+22.2 %) 純営業収益（百万円） 23,085 17,567 (+31.4 %) (+22.5 %) 営業利益（百万円） 7,419 2,944 (+152.0 %) 経常利益（百万円） 7,818 3,201 (+144.2 %) 当期利益（百万円） 6,146 2,873 (+113.9 %) １株利益 （円） 92.95 42.79 希薄後ＥＰＳ（円） 92.41 42.75 １株年間配当（円） 55.00 13.50 １株Q2配当 （円） 30.00 2.50 １株Q4配当 （円） 25.00 11.00