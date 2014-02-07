再送-フライングガーデン ：14年3月期9カ月単体、当期損益ゼロ、14年3月期予想3000万円の黒字

(ヘッドラインに必要な語句を追加して再送します) ［東京 6日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 売上高 （百万円） 5,166 5,193 7,000 (-0.5 %) (-3.5 %) (+0.8 %) 営業利益（百万円） 47 0 115 (+348.0 %) 経常利益（百万円） 52 △1 110 (+401.8 %) 当期利益（百万円） 0 △30 30 １株利益 （円） 0.49 △20.95 20.75 １株年間配当（円） 30.00 30.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 30.00 30.00 ＊ 6日発表分。