再送-ディーエヌエー ：15年3月期中間連結(IFRS)、当期利益92.51億円、前年比50.0 %減

(業績予想を追加して再送します) ［東京 7日 ロイター］ 2015年3月期中間決算 (2014年4月1日-2014年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期中間 14年3月期中間 15年3月期9カ月予想 売上収益（百万円） 71,826 99,802 106,600 (-28.0 %) (+2.0 %) (-24.7 %) 営業利益（百万円） 14,980 32,058 20,600 (-53.3 %) (-17.4 %) (-52.6 %) 税引き前利益（百万円） 15,856 32,733 (-51.6 %) (-14.2 %) 当期利益（百万円） 9,251 18,487 12,000 (-50.0 %) (-14.9 %) (-54.1 %) 基本的なＥＰＳ（円） 71.39 140.69 92.60 希薄後ＥＰＳ（円） 71.18 140.34 １株年間配当（円） 37.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 37.00