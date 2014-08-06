再送-ディーエヌエー ：15年3月期第1四半期連結(IFRS)、当期利益37.69億円、前年比60.6 %減

(業績予想を追加して再送します) ［東京 6日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期中間予想 売上高 （百万円） 35,819 52,158 71,400 (-31.3 %) (+9.6 %) (-28.5 %) 営業利益（百万円） 6,975 16,991 12,700 (-59.0 %) (-7.6 %) (-60.4 %) 税引き前利益（百万円） 6,722 17,581 (-61.8 %) (-2.7 %) 当期利益（百万円） 3,769 9,575 6,600 (-60.6 %) (-4.2 %) (-64.3 %) 基本的なＥＰＳ（円） 29.09 72.07 50.94 希薄後ＥＰＳ（円） 29.01 71.89 １株年間配当（円） 37.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 37.00