訂正-（発表者側の申し出）アオイ電子 ：14年3月期9カ月連結、当期34.1 %増17.5億円、14年3月期予想62.0 %増21億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 31日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 売上高 （百万円） 26,568 20,948 37,279 (+26.8 %) (+5.9 %) (+31.4 %) 営業利益（百万円） 2,608 2,211 3,500 (+17.9 %) (+106.4 %) (+45.6 %) 経常利益（百万円） 2,855 2,556 3,800 (+11.7 %) (+43.7 %) (+30.4 %) 当期利益（百万円） 1,750 1,305 2,100 (+34.1 %) (+41.3 %) (+62.0 %) １株利益 （円） 145.90 108.79 175.01 １株年間配当（円） 24.00 26.00 １株Q2配当 （円） 10.00 14.00 １株Q4配当 （円） 10.00 16.00 ＊31日発表分