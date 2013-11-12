再送-銀座山形屋 ：14年3月期中間連結、当期赤字幅縮小5400万円、14年3月期予想566.7 %増4000万円の黒字

(業績予想のうち、経常利益の前年比（+107.4%）を追加して再送します) ［東京 12日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 売上高 （百万円） 1,983 1,937 4,401 (+2.4 %) (+6.1 %) (+2.1 %) 営業利益（百万円） △109 △182 14 経常利益（百万円） △45 △125 56 (+107.4%) 当期利益（百万円） △54 △133 40 (+566.7 %) １株利益 （円） △3.15 △7.75 2.32 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00