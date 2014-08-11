再送-東洋合成工 ：15年3月期第1四半期単体、当期利益2.63億円、15年3月期予想3億円の赤字

(ヘッドラインに必要な語句を補いました) ［東京 8日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 売上高 （百万円） 4,391 15,500 (+3.8 %) 営業利益（百万円） 264 △170 経常利益（百万円） 270 △270 当期利益（百万円） 263 △300 １株利益 （円） 33.15 △37.80 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 * 8日発表分。