再送-中外薬 ：連結(IFRS)、14年12月当期利益509.8億円、前年比0.2 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 28日 ロイター］ 2014年12月期(2014年1月1日-2014年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年12月期実績 13年12月期実績 15年12月期予想 売上高 （百万円） 461,109 423,652 486,500 (+8.8 %) (+9.6 %) (+5.5 %) 営業収益（百万円） 75,859 78,738 85,000 (-3.7 %) (+5.5 %) (+10.0 %) 税引き前利益（百万円） 76,164 76,944 (-1.0 %) (+5.9 %) 当期利益（百万円） 50,980 50,895 (+0.2 %) (+10.5 %) 基本的なＥＰＳ（円） 93.53 93.47 希薄後ＥＰＳ（円） 93.38 93.35 104.42 (+9.9 %) １株年間配当（円） 48.00 45.00 52.00 １株Q2配当 （円） 22.00 22.00 26.00 １株Q4配当 （円） 26.00 23.00 26.00 ＊ 業績予想の項目は、営業利益はＣｏｒｅ営業利益、希薄後ＥＰＳはＣｏｒe希薄後ＥＰＳです。