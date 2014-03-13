訂正-（発表者側の申し出）大盛工 ：14年7月期中間単体、当期赤字幅縮小7000万円、14年7月期予想24.2 %増8000万円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 13日 ロイター］ 2014年7月期中間決算 (2013年8月1日-2014年1月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年7月期中間 13年7月期中間 14年7月期予想 売上高 （百万円） 928 911 2,900 (+1.9 %) (-37.3 %) (+7.3 %) 営業利益（百万円） △47 △85 82 (+26.5 %) 経常利益（百万円） △67 △76 87 (+38.5 %) 当期利益（百万円） △70 △77 80 (+24.2 %) １株利益 （円） △0.60 △0.84 0.79 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00