訂正-夢展望 ：14年9月期第1四半期連結、当期利益6800万円、14年9月期予想59.3 %減3000万円

(13年9月期第1四半期実績を、14年9月期予想に訂正します。) ［東京 14日 ロイター］ 2014年9月期第1四半期決算 (2013年10月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年9月期第1四半期 13年9月期第1四半期 14年9月期予想 売上高 （百万円） 2,199 8,356 (+23.6 %) 営業利益（百万円） 106 118 (-29.7 %) 経常利益（百万円） 93 75 (-29.2 %) 当期利益（百万円） 68 30 (-59.3 %) １株利益 （円） 48.99 21.52 希薄後ＥＰＳ（円） 47.40 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00