訂正-（発表者側の申し出）ロジネットＪ ：13年3月期中間連結、当期121.5 %増3.41億円、13年3月期予想90.0 %増3.3億円

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(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 12日 ロイター］ 2013年3月期中間決算 (2012年4月1日-2012年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期中間 12年3月期中間 13年3月期予想 営業収益（百万円） 24,285 19,961 47,500 (+21.7 %) (-2.3 %) (+12.7 %) 営業利益（百万円） 445 418 900 (+6.6 %) (-1.1 %) (+21.6 %) 経常利益（百万円） 559 381 1,000 (+46.9 %) (-16.8 %) (+50.9 %) 当期利益（百万円） 341 154 330 (+121.5 %) (+57.2 %) (+90.0 %) １株利益 （円） 26.29 11.87 25.39 １株年間配当（円） 7.00 7.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 7.00 7.00 * 12日発表分。
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