再送-丸八証券 ：14年3月期9カ月単体、当期利益8.62億円、前年比171.7 %増

(決算テーブルを手直しして再送します) ［東京 30日 ロイター］ 2014年3月期9カ月決算 (2013年4月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期9カ月 13年3月期9カ月 14年3月期予想 営業収益（百万円） 3,074 2,062 (+49.1 %) (+6.8 %) 純営業収益（百万円） 3,054 2,056 (+48.5 %) (+7.6 %) 営業利益（百万円） 950 350 (+171.1 %) (+72.7 %) 経常利益（百万円） 947 344 (+175.3 %) (+79.0 %) 当期利益（百万円） 862 317 (+171.7 %) (+84.1 %) １株利益 （円） 21.64 8.48 希薄後ＥＰＳ（円） 21.35 7.94 １株年間配当（円） 4.00 １株Q4配当 （円） 4.00