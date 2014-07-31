再送-ヤフー ：15年3月期第1四半期連結(IFRS)、当期利益364.16億円、前年比7.1 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 31日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期中間予想 売上高 （百万円） 99,947 97,255 201,000 (+2.8 %) (+1.5 %) 営業利益（百万円） 48,753 49,008 93,400 (-0.5 %) (-5.5 %) 税引き前利益（百万円） 58,567 54,683 (+7.1 %) 当期利益（百万円） 36,416 33,995 (+7.1 %) 基本的なＥＰＳ（円） 6.40 5.91 希薄後ＥＰＳ（円） 6.39 5.90 １株年間配当（円） 4.43 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 4.43