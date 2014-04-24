再送-ネットプラ ：14年9月期中間連結、当期損失1.18億円、赤字幅拡大

(業績予想を追加して再送します) ［東京 24日 ロイター］ 2014年9月期中間決算 (2013年10月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年9月期中間 13年9月期中間 14年9月期予想 売上高 （百万円） 5,954 5,322 9,354 - 9,554 (+11.9 %) (+0.3 %) (+19.9 - +22.5 %) 営業利益（百万円） △154 76 △294 - △154 経常利益（百万円） △134 56 △284 - △134 当期利益（百万円） △118 △24 △308 - △208 １株利益 （円） △10.17 △2.15 △26.43 - △17.87 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00