訂正-（発表者側の申し出）メディアＦ ：単体、13年12月当期利益1.56億円、前年比53.3 %増

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 28日 ロイター］ 2013年12月期(2013年1月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は 赤字 13年12月期実績 12年12月期実績 14年12月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 3,135 2,799 (+12.0 %) (+22.8 %) 営業利益（百万円） 259 191 (+35.4 %) (+71.1 %) 経常利益（百万円） 261 178 (+46.1 %) (+58.6 %) 当期利益（百万円） 156 102 (+53.3 %) (+99.3 %) １株利益 （円） 37.15 25.33 希薄後ＥＰＳ（円） 34.76 23.76 １株年間配当（円） 5.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 5.00 0.00