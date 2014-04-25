再送-高木証 ：連結、14年3月当期利益23.56億円、前年比15.1 %減

(14年3月期実績の営業収益の数字を追加しました) ［東京 25日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 8,802 8,107 (+8.6 %) (+35.1 %) 純営業収益（百万円） 8,720 8,037 (+8.5 %) (+35.5 %) 営業利益（百万円） 1,735 1,764 (-1.6 %) 経常利益（百万円） 2,007 1,990 (+0.9 %) 当期利益（百万円） 2,356 2,774 (-15.1 %) １株利益 （円） 40.20 47.34 １株年間配当（円） 9.00 5.00 １株Q2配当 （円） 5.00 0.00 １株Q4配当 （円） 4.00 5.00