訂正-（発表者側の申し出）名糖運輸 ：15年3月期第1四半期連結、当期39.4 %減1.09億円、15年3月期予想102.6 %増4億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 8日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 営業収益（百万円） 14,637 11,909 56,700 (+22.9 %) (+7.8 %) (+16.9 %) 営業利益（百万円） 189 252 600 (-24.9 %) (+48.4 %) (+33.6 %) 経常利益（百万円） 209 308 700 (-32.0 %) (+37.9 %) (+10.0 %) 当期利益（百万円） 109 181 400 (-39.4 %) (+7.6 %) (+102.6 %) １株利益 （円） 10.25 16.90 37.28 １株年間配当（円） 15.00 15.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 15.00 15.00 * 8日発表分。