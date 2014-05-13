訂正-（発表者側の申し出）ロジネットＪ ：14年3月期中間連結、当期84.0 %減5400万円、14年3月期予想66.9 %減1.4億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 12日 ロイター］ 2014年3月期中間決算 (2013年4月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期中間 13年3月期中間 14年3月期予想 営業収益（百万円） 24,951 24,285 49,800 (+2.7 %) (+21.7 %) (+1.2 %) 営業利益（百万円） 245 445 560 (-44.9 %) (+6.6 %) (-22.0 %) 経常利益（百万円） 264 559 510 (-52.8 %) (+46.8 %) (-37.9 %) 当期利益（百万円） 54 341 140 (-84.0 %) (+121.5 %) (-66.9 %) １株利益 （円） 4.46 26.29 11.48 １株年間配当（円） 7.00 7.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 7.00 7.00 * 12日発表分。