訂正-（発表者側の申し出）テレ東ＨＤ ：連結、14年3月当期黒字転換27.97億円、15年3月期予想10.6 %減25億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 15日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 120,696 115,379 125,000 61,608 (+4.6 %) (+3.5 %) (+3.6 %) (+5.9 %) 営業利益（百万円） 4,756 1,736 3,300 55 (+173.9 %) (-20.6 %) (-30.6 %) (-97.7 %) 経常利益（百万円） 5,113 2,067 3,500 172 (+147.3 %) (-20.1 %) (-31.5 %) (-93.4 %) 当期利益（百万円） 2,797 △340 2,500 △197 (-10.6 %) １株利益 （円） 102.19 △12.66 88.40 △6.97 １株年間配当（円） 35.00 25.00 25.00 １株Q2配当 （円） 12.50 12.50 12.50 １株Q4配当 （円） 22.50 12.50 12.50