訂正-（発表者側の申し出）プラザクリエイト ：15年3月期第1四半期連結、当期赤字幅拡大2.17億円、15年3月期予想2.9 %減3億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 8日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 売上高 （百万円） 3,695 4,048 20,000 (-8.7 %) (+0.7 %) (-0.7 %) 営業利益（百万円） △208 △134 500 (-3.2 %) 経常利益（百万円） △206 △134 500 (-0.5 %) 当期利益（百万円） △217 △138 300 (-2.9 %) １株利益 （円） △15.69 △11.98 21.68 １株年間配当（円） 25.00 7.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 25.00 7.00 * 8日発表分。