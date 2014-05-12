再送-アステラス薬 ：連結(IFRS)、14年3月当期利益908.74億円、前年比1.7 %減

(注記を追加しました) ［東京 12日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤 字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予 想 中間期予想 売上高 （百万円） 1,139,909 981,899 1,192,0 00 (+16.1 %) (+4.6 %) 営業利益（百万円） 116,806 121,593 208,0 00 (-3.9 %) (+11.7 %) 税引き前利益（百万円） 121,975 127,115 (-4.0 %) 当期利益（百万円） 90,874 92,464 (-1.7 %) 基本的なＥＰＳ（円） 40.45 40.27 69. 02 希薄後ＥＰＳ（円） 40.39 40.21 １株年間配当（円） 135.00 130.00 29. 00 １株Q2配当 （円） 65.00 65.00 14. 00 １株Q4配当 （円） 70.00 65.00 15. 00 注）業績予想の営業利益はコア営業利益、当期利益はコア当期利益、ＥＰＳはコアＥＰ Ｓです。