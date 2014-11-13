訂正-（発表者側の申し出）ニレコ ：単体、14年3月当期利益8.97億円、前年比91.6 %増

(会社側の申し出により、訂正します) ［東京 13日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 6,484 6,641 (-2.4 %) (-2.0 %) 営業利益（百万円） 251 300 (-16.3 %) (+43.0 %) 経常利益（百万円） 355 389 (-8.7 %) (+34.7 %) 当期利益（百万円） 897 468 (+91.6 %) (+126.9 %) １株利益 （円） 121.09 63.74 希薄後ＥＰＳ（円） 120.42 63.40 １株年間配当（円） 20.00 18.00 20.00 １株Q2配当 （円） 10.00 8.00 10.00 １株Q4配当 （円） 10.00 10.00 10.00