訂正-（発表者側の申し出）Ａ．Ｃホールディングス ：14年9月期第1四半期連結、当期赤字転落1600万円、14年9月期予想1.93億円の赤字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 6日 ロイター］ 2014年9月期第1四半期決算 (2013年10月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年9月期第1四半期 13年9月期第1四半期 14年9月期予想 売上高 （百万円） 785 1,159 2,835 (-32.3 %) (+31.0 %) (-9.8 %) 営業利益（百万円） 3 8 △217 (-63.4 %) 経常利益（百万円） 1 △21 △184 当期利益（百万円） △16 51 △193 １株利益 （円） △0.41 1.27 △4.80 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 0.00 0.00