再送-エリア ：14年6月期中間連結、当期利益9700万円

(業績予想を追加して再送します) ［東京 13日 ロイター］ 2014年6月期中間決算 (2013年7月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年6月期中間 13年6月期中間 14年6月期予想 売上高 （百万円） 544 362 1,100 (+50.2 %) (+18.2 %) (+34.3 %) 営業利益（百万円） 43 10 94 (+325.9 %) (+91.3 %) 経常利益（百万円） 44 10 94 (+326.4 %) (+86.8 %) 当期利益（百万円） 97 5 139 (+268.9 %) １株利益 （円） 4.65 0.26 6.64 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 * 13日発表分。