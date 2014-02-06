再送-アクセルＭ ：14年9月期第1四半期連結、当期利益1800万円、黒字転換

(業績予想を追加して再送します) ［東京 6日 ロイター］ 2014年9月期第1四半期決算 (2013年10月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年9月期第1四半期 13年9月期第1四半期 14年9月期中間期予想 売上高 （百万円） 866 896 1,709 (-3.3 %) (-3.1 %) (-1.0 %) 営業利益（百万円） 27 △28 29 経常利益（百万円） 26 △27 27 当期利益（百万円） 18 △30 14 １株利益 （円） 4.30 △6.97 3.20 希薄後ＥＰＳ（円） 4.20 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00