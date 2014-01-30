再送-ネットプラ ：14年9月期第1四半期連結、当期損失1800万円、赤字幅拡大

(業績予想を追加して再送します) ［東京 30日 ロイター］ 2014年9月期第1四半期決算 (2013年10月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年9月期第1四半期 13年9月期第1四半期 14年9月期予想 売上高 （百万円） 2,779 2,748 6,079 - 6,279 (+1.1 %) (-0.2 %) (+14.2 - +18.0 %) 営業利益（百万円） △157 39 △187 - △57 経常利益（百万円） △128 23 △158 - △28 当期利益（百万円） △18 △11 △88 - 1 １株利益 （円） △165.37 △106.66 △787.86 - 12.49 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00