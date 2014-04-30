再送-野村 ：連結(SEC)、14年3月当期利益2135.91億円、前年比99.2 %増

(最初の「営業収益」を「収益合計」に、２番目の「営業収益」を「収益合計（金融費用控除後）」に修正 します) ［東京 30日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 収益合計（百万円） 1,831,844 2,079,943 (-11.9 %) (+12.3 %) 収益合計（金融費用控除後） 1,557,070 1,813,631 (+18.1 %) (+18.1 %) 営業利益（百万円） 税引き前利益（百万円） 361,614 237,730 (+52.1 %) (+179.8 %) 当期利益（百万円） 213,591 107,234 (+99.2 %) (+825.8 %) １株利益 （円） 57.57 29.04 希薄後ＥＰＳ（円） 55.81 28.37 １株年間配当（円） 17.00 8.00 １株Q2配当 （円） 8.00 2.00 １株Q4配当 （円） 9.00 6.00