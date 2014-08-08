再送-ミクシィ ：15年3月期第1四半期連結、当期利益29.19億円、黒字転換

(業績予想を追加して再送します) ［東京 8日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期中間予想 売上高 （百万円） 12,718 2,144 33,000 (+493.1 %) (-39.4 %) (+729.2 %) 営業利益（百万円） 4,654 △84 13,000 経常利益（百万円） 4,636 △193 13,000 当期利益（百万円） 2,919 △253 8,000 １株利益 （円） 36.32 △3.39 99.51 希薄後ＥＰＳ（円） 36.27 １株年間配当（円） 14.00 20.00 １株Q2配当 （円） 0.00 20.00 １株Q4配当 （円） 14.00