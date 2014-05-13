再送-中央化学 ：単体、14年3月当期損失47.31億円、赤字幅拡大

(決算期変更により、2014年3月期は15カ月の変則決算になります。) ［東京 13日 ロイター］ 2014年3月期(2013年1月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 12年12月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 64,211 54,140 55,000 27,300 (-5.5 %) 営業利益（百万円） △3,909 478 (-78.9 %) 経常利益（百万円） △3,729 491 100 △100 (-74.2 %) 当期利益（百万円） △4,731 △688 0 △200 １株利益 （円） △234.82 △34.16 0.00 △9.93 １株年間配当（円） 0.00 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q3配当 （円） 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 0.00