訂正-（発表者側の申し出）アドバンテス ：連結(SEC)、14年3月当期赤字幅拡大355.4億円、15年3月期予想75億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 28日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 111,878 132,903 145,000 (-15.8 %) (-5.8 %) (+29.6 %) 営業利益（百万円） △36,369 80 10,000 (-90.5 %) 税引き前利益（百万円） △35,501 △1,293 10,000 当期利益（百万円） △35,540 △3,821 7,500 １株利益 （円） △204.10 △22.03 43.05 希薄後ＥＰＳ（円） △204.10 △22.03 １株年間配当（円） 15.00 20.00 10.00 １株Q2配当 （円） 10.00 10.00 5.00 １株Q4配当 （円） 5.00 10.00 5.00