訂正-（発表者側の申し出）フォーバル ：連結、13年3月当期22.0 %増7.91億円、14年3月期予想6.6 %減7.4億円

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 26日 ロイター］ 2013年3月期(2012年4月1日-2013年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年3月期実績 12年3月期実績 14年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 35,193 34,695 36,000 (+1.4 %) (+7.5 %) (+2.3 %) 営業利益（百万円） 1,180 869 1,370 (+35.8 %) (+26.4 %) (+16.1 %) 経常利益（百万円） 1,232 871 1,400 (+41.4 %) (+29.8 %) (+13.6 %) 当期利益（百万円） 791 649 740 (+22.0 %) (+96.1 %) (-6.6 %) １株利益 （円） 58.58 47.48 55.79 １株年間配当（円） 17.50 15.00 17.50 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 17.50 15.00 17.50