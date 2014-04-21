再送-ＫＯＡ ：連結、14年3月当期利益24.3億円、前年比52.9 %増

(業績予想を追加して再送します) ［東京 21日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期第1四半期予想 売上高 （百万円） 44,895 38,962 11,400 (+15.2 %) (-3.9 %) (+4.5 %) 営業利益（百万円） 3,229 1,702 830 (+89.7 %) (-33.0 %) (+55.7 %) 経常利益（百万円） 3,813 2,243 930 (+70.0 %) (-18.2 %) (+18.4 %) 当期利益（百万円） 2,430 1,589 650 (+52.9 %) (-3.8 %) (+24.0 %) １株利益 （円） 66.28 43.34 17.72 １株年間配当（円） 22.00 20.00 １株Q2配当 （円） 10.00 10.00 １株Q4配当 （円） 12.00 10.00