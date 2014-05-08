再送-キーエンス ：連結、14年3月当期利益859.04億円

(決算期変更により、13年3月期は9カ月の変則決算です) ［東京 8日 ロイター］ 2014年3月期(2013年3月21日-2014年3月20日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 （12カ月決算） （9カ月決算） （12カ月決算） 売上高 （百万円） 265,010 165,813 営業利益（百万円） 130,689 76,416 経常利益（百万円） 136,742 82,877 当期利益（百万円） 85,904 52,043 １株利益 （円） 1,416.56 858.16 １株年間配当（円） 60.00 45.00 60.00 １株Q2配当 （円） 30.00 30.00 １株Q4配当 （円） 30.00 45.00 30.00