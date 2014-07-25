訂正-丸八証券 ：15年3月期第1四半期単体、当期利益1.5億円、前年比71.1 %減

(表中の２番目の「営業収益」を「純営業収益」に訂正します) ［東京 25日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 営業収益（百万円） 826 1,299 (-36.4 %) (+88.8 %) 純営業収益（百万円） 819 1,294 (-36.7 %) (+88.6 %) 営業利益（百万円） 162 561 (-71.0 %) (+429.2 %) 経常利益（百万円） 167 558 (-70.0 %) (+418.4 %) 当期利益（百万円） 150 519 (-71.1 %) (+391.2 %) １株利益 （円） 3.71 13.42 希薄後ＥＰＳ（円） 12.86 １株年間配当（円） 6.00 １株Q4配当 （円） 6.00