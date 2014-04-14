訂正-（発表者側の申し出）オプトエレクト ：14年11月期第1四半期連結、当期赤字転落2.45億円、14年11月期予想3.7億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 14日 ロイター］ 2014年11月期第1四半期決算 (2013年12月1日-2014年2月28日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年11月期第1四半期 13年11月期第1四半期 14年11月期予想 売上高 （百万円） 1,863 1,793 8,000 (+3.9 %) (-19.8 %) (+3.7 %) 営業利益（百万円） 106 105 550 (+0.7 %) (-57.8 %) (+25.1 %) 経常利益（百万円） 88 139 500 (-36.2 %) (-47.1 %) (+6.0 %) 当期利益（百万円） △245 100 370 (-50.6 %) (+5.4 %) １株利益 （円） △37.28 15.24 56.24 １株年間配当（円） 5.00 5.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 5.00 5.00