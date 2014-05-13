再送-オンコリスバイオ ：14年12月期第1四半期単体、当期損失1.05億円

(業績予想を追加して再送します) ［東京 13日 ロイター］ 2014年12月期第1四半期決算 (2014年1月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年12月期第1四半期 13年12月期第1四半期 14年12月期予想 売上高 （百万円） 2 30 - 1,058 営業利益（百万円） △168 △1,145 - △322 経常利益（百万円） △104 △1,029 - △206 当期利益（百万円） △105 △1,031 - △208 １株利益 （円） △11.53 △112.27 - △22.65 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00