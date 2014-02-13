再送-構造計画研究所 ：14年6月期中間単体、当期損失1.11億円、赤字幅縮小

(配当予想を追加して再送します) ［東京 13日 ロイター］ 2014年6月期中間決算 (2013年7月1日-2013年12月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年6月期中間 13年6月期中間 14年6月期予想 売上高 （百万円） 3,735 3,250 (+14.9 %) (+23.1 %) 営業利益（百万円） △117 △453 経常利益（百万円） △144 △487 当期利益（百万円） △111 △292 １株利益 （円） △20.17 △51.43 １株年間配当（円） 20.00 20.00 - 30.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 20.00 20.00 - 30.00