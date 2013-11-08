再送-ＧＤＯ ：13年12月期9カ月単体、当期利益2500万円、黒字転換

(業績予想を追加して再送します) ［東京 8日 ロイター］ 2013年12月期9カ月決算 (2013年1月1日-2013年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年12月期9カ月 12年12月期9カ月 13年12月期予想 売上高 （百万円） 10,168 9,221 13,500 - 14,000 (+10.3 %) (+4.9 - +8.8 %) 営業利益（百万円） 178 △359 200 - 300 経常利益（百万円） 175 △365 180 - 280 当期利益（百万円） 25 △270 50 - 140 １株利益 （円） 1.71 △18.39 3.39 - 9.48 １株年間配当（円） 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00