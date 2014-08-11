訂正-（発表者側の申し出）クボテック ：15年3月期第1四半期連結、当期黒字転換4.21億円、15年3月期予想5.8億円の黒字

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 8日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 売上高 （百万円） 480 620 2,900 (-22.5 %) (+75.3 %) (+16.4 %) 営業利益（百万円） △66 △71 100 経常利益（百万円） △75 △69 90 当期利益（百万円） 421 △74 580 １株利益 （円） 30.61 △5.41 42.13 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 * 8日発表分。