再送-東洋証 ：連結、14年3月当期利益31.84億円、前年比156.1 %増

(2014年3月期 営業収益を追加しました) ［東京 28日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 営業収益（百万円） 16,031 12,902 (+24.2 %) (-3.6 %) 純営業収益（百万円） 15,822 12,720 (+24.3 %) (-3.4 %) 営業利益（百万円） 3,182 566 (+461.7 %) (-9.1 %) 経常利益（百万円） 3,587 878 (+308.4 %) (-10.0 %) 当期利益（百万円） 3,184 1,243 (+156.1 %) (+82.5 %) １株利益 （円） 36.67 14.29 希薄後ＥＰＳ（円） 35.87 14.02 １株年間配当（円） 12.00 8.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 12.00 8.00