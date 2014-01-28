訂正-（発表者側の申し出）Ｔ＆Ｃ ＨＤ ：連結、13年11月当期損失1.92億円、赤字幅縮小

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 28日 ロイター］ 2013年11月期(2012年12月1日-2013年11月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 13年11月期実績 12年11月期実績 14年11月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 481 506 (-5.0 %) (-11.1 %) 営業利益（百万円） △309 △420 経常利益（百万円） △247 △435 当期利益（百万円） △192 △328 １株利益 （円） △57.17 △138.10 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00