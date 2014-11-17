再送-レカム ：連結、14年9月当期黒字転換7100万円、15年9月期予想91.5 %増1.36億円

(「１株年間配当」の数字を追加しました) ［東京 14日 ロイター］ 2014年9月期(2013年10月1日-2014年9月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年9月期実績 13年9月期実績 15年9月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 3,675 4,056 4,662 (-9.4 %) (-8.3 %) (+26.9 %) 営業利益（百万円） 101 △29 160 (+60.0 %) 経常利益（百万円） 83 △56 157 (+89.2 %) 当期利益（百万円） 71 △188 136 (+91.5 %) １株利益 （円） 1.63 △8.34 2.69 希薄後ＥＰＳ（円） 1.60 １株年間配当（円） 0.00 0.00 １株Q2配当 （円） 0.00 0.00 １株Q4配当 （円） 0.00 0.00 ＊１４日発表分。