訂正-（発表者側の申し出）ハークスレイ ：単体、14年3月当期利益11.27億円、前年比462.5 %増

(発表者側の申し出により、訂正します) ［東京 27日 ロイター］ 2014年3月期(2013年4月1日-2014年3月31日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 14年3月期実績 13年3月期実績 15年3月期予想 中間期予想 売上高 （百万円） 20,694 22,421 (-7.7 %) (+1.1 %) 営業利益（百万円） 1,341 252 (+430.5 %) (-61.9 %) 経常利益（百万円） 1,536 501 (+206.7 %) (-43.1 %) 当期利益（百万円） 1,127 200 (+462.5 %) (-44.1 %) １株利益 （円） 112.84 20.06 １株年間配当（円） 26.00 22.00 33.00 １株Q2配当 （円） 12.00 12.00 13.00 １株Q4配当 （円） 14.00 10.00 20.00