再送-井関農 ：15年3月期第1四半期連結、当期20.4 %減12.48億円、15年3月期予想59.7 %減26億円

(配当予想を追加して再送します) ［東京 6日 ロイター］ 2015年3月期第1四半期決算 (2014年4月1日-2014年6月30日) 注) カッコ内は前年比、△は赤字 15年3月期第1四半期 14年3月期第1四半期 15年3月期予想 売上高 （百万円） 49,222 34,815 165,000 (+41.4 %) (+2.2 %) (-2.4 %) 営業利益（百万円） 1,975 921 5,500 (+114.4 %) (-24.0 %) (-25.4 %) 経常利益（百万円） 1,806 1,306 5,100 (+38.3 %) (+13.6 %) (-38.4 %) 当期利益（百万円） 1,248 1,568 2,600 (-20.4 %) (+7.1 %) (-59.7 %) １株利益 （円） 5.44 6.83 11.32 １株年間配当（円） 4.00 3.00 - 4.00 １株Q2配当 （円） １株Q4配当 （円） 4.00 3.00 - 4.00